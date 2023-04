F1 | Leclerc | “Sono sorpreso Ho avuto poco tempo per provare | feeling buono fin dall’inizio”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il ruggito di Chales. Il monegasco ha conquistato per la prima volta in stagione la pole position al GP dell’Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Ferrari è riuscito nell’impresa compiendo una sessione di qualifica da capogiro, chiudendo la Q3 registrando ildi 1:40.203 precedendo le due Red Bull di Max Verstappen, secondo a +0.188 7, e Sergio Perez, terzo a +0.292 7. Un vero e proprio capolavoro quello di Charles, pronto a raddrizzare adesso il proprio cammino dopo un avvio eccessivamente balbettante, ottenendo la terza pole di fila nella pista di Baku, confermando quindi unparticolare con il tracciato azero. E proprio su questo ultimo aspetto si è concentratonel commento a caldo: “. Siamo arrivati a ...

... staccato di due decimi,. Mancano 12' alla fine del Q1 Sainz non completa il suo giro lanciato e torna ai box Bottas fa segnare il miglior tempo, 1'43"464 Al via le qualificheiniziate ...... quello che porta a curva 15, le due velocità massimeidentiche, con anzi una curva di ... quando sale di), vediamo come la linea bianca tenda a puntare verso il basso ogni qualvolta nel ...Le attesesempre tante per Red Bull, la quale è riuscita a dominare già nelle FP1, sfruttando ... Ferrari ha ben impressionato con Charles, secondo e a soli 37 millesimi di distanza da ...

F1, Leclerc: "Sono sorpreso. Ho avuto poco tempo per provare ma il feeling è stato buono dall'inizio" OA Sport

Charles oltre le aspettative "Certo che sono sorpreso, siamo arrivati qui pensando che sarebbe stato molto positivo se fossimo stati davanti a Mercedes. Alla fine siamo in pole ed è una sorpresa ...Il pilota della Ferrari precede le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gp d’Azerbaigian di Formula 1. Il pilota della Ferrari con un giro ...