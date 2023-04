F1 | le novità che ha portato la Ferrari a Baku La macchina funziona | ora l’esame della gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un digiuno che si interrompe. Laè tornata in pole-position, nel quarto round del Mondiale 2023 di F1. Sul velocissimo circuito cittadino di(Azerbaijan), la Rossa ha posto fine alla serie negativa che durava da 189 giorni (6 GP), quando fu lo spagnolo Carlos Sainz a ottenere la p.1 a Suzuka (Giappone). E’ accaduto in un weekend molto particolare dove, per la prima volta, nel Circus ci saranno due qualifiche: la prima, andata in scena quest’oggi, ha definito lo schieramentodomenicale; la seconda, in programma domani, definirà la griglia di partenzaSprint Race. Una variazione sul tema voluta dagli organizzatori per creare un po’ più di incertezza. Si può affermare che Charles Leclerc abbia colto la palla al balzo, ottenendo quest’oggi la pole n.19 in carriera, diventando ...