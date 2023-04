(Di venerdì 28 aprile 2023)ha colto la nona posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio dell’Azerbaigian, sul circuito cittadino di Baku. Il canadese hacon il DRS in Q3 e non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Queste le dichiarazioni a caldo dopo la giornata di oggi anche sul nuovocon Sprint Race e Shootout: “Mi è piaciuto, mi è piaciuto ildel fine settimana, ho pensato che fossegirare in pista mattina e pomeriggio. Non vedo l’ora di guidare la macchina anche domani“. Su Alonso e ial DRS accusati in Q3: “Fernando era vicino, la macchina andava bene maalcunicon il DRS, soprattutto in Q3 non avevo il DRS, quindi è ...

F1, Lance Stroll: "Questo format è stimolante. In Q3 abbiamo avuto problemi con il DRS" OA Sport

Per la prima volta quest'anno Fernando Alonso non riesce a qualificarsi tra i primi cinque. L'asturiano e l'Aston Martin sono sembrati leggermente in difficoltà sul circuito di Baku, forse indietro ri ...