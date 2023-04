F1 | la riscossa della Ferrari Red Bull resta ancora avanti nell’utilizzo del DRS

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023)? Per il momento sì. Indubbiamente il tracciato di Baku (Azerbaijan), sede del quarto round del Mondiale 2023 di F1, ha dato una bella mano alla SF-23. La Rossa, concepita con l’idea di essere efficiente dal punto di vista aerodinamico, si è comportata bene nel day-1 di un fine-settimana che definire particolare è poco. Una tre-giorni in cui si avranno due qualifiche, la Sprint Race e la gara domenicale. Il time-attack del venerdì, importante per stabilire lo schieramento del GP, ha sorriso alla Rossa e a un Charles Leclerc che quando vede il circuito azero diventa un Cannibale nel time-attack. Non a caso il monegasco ha ottenuto la terza pole-position consecutiva ed è l’unico pilota a potersi fregiare più di una p.1 su questa pista. Una vettura che sembra esaltare le qualità di guida del ragazzo del Principato, visto che Carlos Sainz ...