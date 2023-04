F1 | la Ferrari si scuote a Baku! Leclerc 2° nelle FP1 a un soffio da Verstappen!

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Max Verstappen ha chiuso al comando la P1 del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma lasembra aver risposto presente in questa occasione. Sul tracciato cittadino di Baku abbiamo vissuto una sessione di prove libere di capitale importanza, dato che sarà l’unica dell’intero fine settimana sulle sponde del Mar Caspio. Sessanta minuti nei quali team e piloti hanno cercato di trovare subito il giusto bilanciamento delle rispettive vetture, puntando il mirino sulle qualifiche del pomeriggio (ore 15.00) e non solo, visto il ricchissimo programma del weekend. Come se non bastasse, una bandiera rossa provocata dallo stop di Pierre Gasly (con il motore della sua Alpine finito in fumo) ha ridotto ulteriormente il tempo a disposizione dei piloti complicando ogni piano sia pensando al time attack, sia al passo gara. Dopo una ...