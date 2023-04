Battle Channel , per seguire da vicino laper la leadership delPremio. Sarà come essere sulla monoposto, grazie alla possibilità di vivere la corsa dalla visuale dei primi tre piloti ...Domenica 30 aprile le atlete di patron Silvio Traversa darannonella " Giornata Rosa -Premio Primavera a Maser" , gara junior organizzata sulle strade della città in provincia di ......Angelo dellaaveva ottenuto un buon successo di pubblico, ma non abbastanza da far subito confermare un suo sequel. Dato anche il finale aperto del film, i fan per anni hanno chiesto a...

F1, gran battaglia per la pole, a Baku Leclerc batte Verstappen ilGiornale.it

Sul circuito azero succede di tutto: due bandiere rosse, battaglia sul filo dei millesimi di secondo tra Red Bull e Ferrari. Per decidere chi partirà davanti a tutti domenica ci vuole un giro clamoros ...Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito consegna la Croce d’Argento al Merito dell’Esercito alla Bandiera di guerra del Reggimento ...