F1 | Gp Baku | magia di Leclerc | la Ferrari torna in pole A sorpresa battuto Verstappen – La griglia di partenza per la gara di domenica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un lampo nel buio: laè inposition nel Gp dell’Azerbaigian. Sul circuito cittadino diCharlesfirma un giro magico, battendo ale due Red Bull di Max, distante 188 millesimi, e Sergio Perez, a 292 millesimi. Quarto posto per l’altra rossa di Carlos Sainz, a 813 millesimi dal monegasco. Il primo segnale di risveglio di Maranello è arrivato. Adesso servirà una conferma al sabato (è in programma la sprint race con delle qualifiche ad hoc) e poinella vera e propria, dovescatterà appunto davanti a tutti. Per il monegasco si tratta della 19esimain carriera, la terza sul circuito die la primastagionale ...