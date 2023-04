F1 GP Baku 2023 | Hamilton | “Non sapevo cosa aspettarmi | soddisfatto della terza fila”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Nonda questo fine settimana. Quel che sapevamo è che le Red Bull sarebbero state veloci, non potevamo invece sapere delle nostre difficoltà sul rettifilo”. Così Lewisdopo le qualifiche del GP dell’Azerbaigian a, dove fra due giorni il britannicoMercedes partirà dalla: “Nel complesso non posso che essere, anche perché ho dato tutto. Nel Q3 le cose sono andate meglio rispetto al Q2, ma non abbastanza per avvicinare Sainz”. SportFace.