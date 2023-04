F1 Gp Baku 2023 | Ferrari in pole con Leclerc

(Di venerdì 28 aprile 2023), 28 apr. (Adnkronos) - Charlescon laconquista laposition nel Gp dell'Azerbaigian in programma domenica sul circuito cittadino di. Il pilota monegasco, alla 19esimadella carriera, gira in 1'40''203 precedendo le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen (10''391) e del messicano Sergio Perez (1'40''495). Quarto posto per l'altra rossa di Carlos Sainz (1'41''016): lo spagnolo chiuderà così la seconda fila. Quinta la Mercedes dell'inglese Lewis Hamilton. Sesto posto per Fernando Alonso (Aston Martin) seguito da Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren) a chiudere le prime dieci posizioni della griglia di partenza della gara di domenica.

