F1 Gp Baku 2023 | Ferrari in pole con Leclerc

...la pole position nel Gp dell'Azerbaigian in programma domenica sul circuito cittadino di. Il ... 28 aprileLeclerc in vista della Sprint Shootout Il sabato disarà anche che non regala alcune momento di relax ai piloti: " La Sprint Shootout sarà impegnativa perché ancora non abbiamo provato le medie,...Per il monegasco si tratta della 19esima pole in carriera , la terza sul circuito die la prima pole stagionale per la Ferrari, in 1.40.203. 'Siamo arrivati a questo weeekend pensando che ...

Formula 1, GP Baku: Leclerc in pole in Azerbaijan, Verstappen 2° Sky Sport

Charles Leclerc si è preso di forza la pole position del Gran Premio d'Azerbaijan 2023 di Formula 1. Ma quanto c'è del monegasco in questo risultatoNelle prime qualifiche del GP dell'Azerbaijan, Leclerc ha firmato la sua prima pole di stagione, davanti alle due Red Bull ...