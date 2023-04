F1 GP Baku 2023 | a che ora vedere la gara | orari tv8 | canale e repliche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 aprile 2023) F1 GP. Ci siamo. La diretta per le qualifiche di Formula 1al GP dell’Azerbaijan aper stabilire la pole position delladi domenica, inizia proprio oggi, venerdì 28 aprile. Un nuovo format, per tutti gli appassionati dello sport, che prevede qualifiche al venerdì e shootout e sprint race al sabato. La Formula Uno torna a Imola, l’1 novembre il Gp dell’Emilia Romagna Ricordiamo che la Formula 1 aveva lasciato Melbourne e l’Australia tra le polemiche per unache era stata contrassegnata da una serie abbastanza folta di bandiere rosse, con tanto di partenze poco chiare. Ma, ora, messi a tacere gli spiriti caldi, grazie anche all’incursione del tempo che tutto raffredda, ecco che dopo quasi un mese di pausa ritornano a rombare i motori ...