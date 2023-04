F1 GP Azerbaijan 2023 | Leclerc | “Sono sorpreso di questa pole position | sono soddisfatto”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il pilota della Ferrari, Charles, contro ogni pronostico si è aggiudicato lanel Gran Premio dell’di Formula 1 e, al termine delle qualifiche, non ha nascosto il proprio stupore: “diarrivato a Baku puntando ad arrivare in qualifica davanti ad Aston Martin e Mercedes. Quello ottenuto oggi è un risultato superiore, quindipiù che”. “Non dobbiamo dimenticare che in gara forse saremo ancora dietro alle Red Bull, quindi non sarà facile mantenere la testa. Nelle FP1 abbiamo avuto poco tempo per provare, ma abbiamo trovato il ...

Il risveglio della Formula 1, finita in letargo dopo Melbourne per tre lunghissime settimane e più, non poteva essere migliore per il tifo Ferrari. Leclerc firma la pole nel GP d'Azerbaijan, con una SF - 23 veloce sui 6.003 metri di Baku più della Red Bull, nonostante in velocità massima resti ancora un gap da colmare. Con l'apertura dell'ala mobile, Verstappen allunga fino ...Una qualifica strepitosa da parte di Charles Leclerc. Prima pole position stagionale per lui e la Ferrari conquistata nelle qualifiche del GP d'Azerbaijan, battute le Red Bull di Verstappen e Perez. Quarto Sainz. Che giro nel finale! Giro straordinario di Leclerc all'ultimo tentativo, con il monegasco che ha piazzato un 1'40"203 inarrivabile ...F1, la griglia di partenza PRIMA FILA 1. Charles Leclerc (Ferrari) 2. Max Verstappen (Red Bull) SECONDA FILA 3. Sergio Perez (Red Bull) 4. Carlos Sainz (Ferrari) TERZA FILA 5. Lewis ...

Il pilota della Ferrari scatterà dalla prima fila, ma non nasconde le difficoltà nel testa a testa con Red Bull ...Sul circuito azero succede di tutto: due bandiere rosse, battaglia sul filo dei millesimi di secondo tra Red Bull e Ferrari. Per decidere chi partirà davanti a tutti domenica ci vuole un giro clamoros ...