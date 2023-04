F1 GP Azerbaigian | Sainz | “Non ero al 100% | ho cercato di prendere fiducia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Dall’esterno non si poteva vedere, ma oggi non ero al, già dalle FP1. Progressivamente hodi, ma ho fatto diversi errori e mi sono demoralizzato. È colpa mia, mi risulta anche molto strano perché arrivavo da un weekend come quello di Melbourne in cui ero stato molto veloce”. Questa l’analisi di Carlos, pilota Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il quarto tempo delle qualifiche del Gran Premio dell’sul tracciato di Baku. “Peccato per il parco chiuso perché anche se capisco cosa non è andato la macchina non potrà essere toccata – ha aggiunto lo spagnolo – Vedrò comunque cosa si può fare per essere più veloce domani”. SportFace.