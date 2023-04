F1 GP Azerbaigian Baku 2023 | sprint race in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ladel GP dididi F1sarà visibile in tv: ecco le informazioni su. Prima garastagionale nel Circus, con la modifica che la rende a sé stante rispetto alla gara della domenica: i primi otto vanno a punti, ma l’ordine di arrivo non determina più la griglia di partenza dell’indomani. A sua volta, lesaranno introdotte da una qualifica dedicata in mattinata. Appuntamento con la mini gara di mezzora (100 km e un giro aggiuntivo) alle ore 15.30 di sabato 29 aprile,tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno,su Sky Go, prevista differita TV8 alle ore 18.45. Sportface vi proporrà ...