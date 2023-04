F1 GP Azerbaigian 2023 | Verstappen | “Qualifica sempre dura qui”

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Su questo tracciato lamolto. Nel Q3 si cerca di sfiorare il limite. Sappiamo di avere una macchina forte capace di recuperare nel corso della gara, ma è ovvio che come Red Bull puntia partire davanti a tutti. La Sprint Race? Vedremo come riusciremo a comportarci. La cosa più importante sarà evitare errori”. Lo ha detto Max, numero 1 della Red Bull, dopo la seconda posizione conquistata sul tracciato di Baku nella sessione di qualifiche del Gran Premio dell’. SportFace.

Un lampo nel buio: la Ferrari è in pole position nel Gp dell'. Sul circuito cittadino di Baku Charles Leclerc firma un giro magico, battendo a sorpresa le due Red Bull di Max Verstappen , distante 188 millesimi, e Sergio Perez , a 292 millesimi. ......position per la Ferrari di Charles Leclerc in vista del gran premio dell'in programma domenica sul circuito cittadino di Baku. E' la prima pole position per la Rossa nella stagione. ...Pole position per la Ferrari di Charles Leclerc per il gran premio dell'in programma domenica sul circuito cittadino di Baku. Il monegasco della Ferrari ha ... 28 aprile

Formula 1: Gp dell'Azerbaigian 2023, orari diretta tv AlVolante

Il pilota monegasco chiude le qualifiche del Gp d'Azerbaijan davanti alle due Red Bull e fa impazzire il web: tutte le ironie e gli sfottò ...Sul circuito azero succede di tutto: due bandiere rosse, battaglia sul filo dei millesimi di secondo tra Red Bull e Ferrari. Per decidere chi partirà davanti a tutti domenica ci vuole un giro clamoros ...