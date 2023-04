F1 GP Azerbaigian 2023 | De Vries a muro | bandiera rossa nel Q1 delle qualifiche

(Di venerdì 28 aprile 2023)durante il Q1 del Gran Premio d’, quarto appuntamento con il Mondiale di Formula 1. A causarla è stato Nyck De, olandese dell’AlphaTauri che è finito acon la propria monoposto senza dare alternative ai commissari di gara. Errore piuttosto grossolano di De, che invece di utilizzare la via di fuga ha cercato di chiudere la curva andando però a finire con velocità importante contro le barriere del circuito cittadino. L’olandese quindi scatterà in ultima posizione domenica, mentre il team avrà il suo da fare per sistemare la monoposto in vista della giornata di domani. SportFace.

Red Bull e Ferrari in lotta. Evviva, si ricomincia. A Baku ricomincia a parlare la pista. Dopo 4 settimane di stop e le molte parole che hanno accompagnato la vigilia del 4° gp dell'anno soprattutto ...Quarta tappa del Mondiale di Formula 1. L'appuntamento di questo weekend è in, a Baku. Si riparte dal testa a testa in casa Red Bull tra Max Verstappen e Sergio Perez . Attenzione però all'Aston Martin di Alonso e alla ...Il fine settimana dell'appuntamento iridato di Baku, in, si è aperto, per Ferrari, con la notizia dell'addio di Laurent Mekies al muretto del ...verso l'obiettivo massimo per questo, ...

F1, GP Azerbaigian 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 28 aprile OA Sport

Nell'unica sessione che precede le qualifiche l'olandese della Red Bull strappa al monegasco il miglior tempo per 37 millesimi. Poi Perez e l'altra rossa. Aston Martin e Mercedes staccate ...E' solo venerdì, ma a Baku si va già a caccia della pole position perché in Azerbaijan debutta il nuovo format della Sprint Race. Le Prove Libere, manco a dirlo, dicono che Verstappen non ha rivali, m ...