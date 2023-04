F1 | GP Azerbaigian 2023 | bandiera rossa nelle prove libere | Gasly a fuoco

(Di venerdì 28 aprile 2023)1 del Gran Premio d’di Formula 1. Sul circuito di Baku si complica il weekend di Pierre, che nei primi minuti dell’unica sessione diin programma ha visto la sua Alpine andare a. Il francese rischia seriamente di non prendere parte alle qualifiche del pomeriggio, con il sabato interamente dedicato alla sprint race. Un problema anche per tutti gli altri piloti, visto cheil minutaggio continua a scorrere anche in regime di. Poco tempo quindi per provare le novità proposte e trovare l’assetto migliore sul particolare circuito azero....

A290_ sarà svelata in Inghilterra, martedì 9 maggio alle ore 22.30. La presentazione, trasmessa ...

Formula 1: Gp dell'Azerbaigian 2023, orari diretta tv AlVolante

In Azerbaigian debutta il nuovo format della sprint race a cui è dedicata la giornata di sabato. Ferrari, Leclerc cerca riscatto: “Le prime tre gare per me sono state un disastro” ...Ferrari F1 - Sainz definisce "intenso" il nuovo format. E, in vista del Gran Premio dell'Azerbaijan, sventola la bandiera dell'ottimismo ...