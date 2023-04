F1 | cosa cambia tra la qualifica e la Shootout? Tutte le differenze

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nella giornata di sabato 29 aprile, la Formula 1 manderà in scena la settima Sprint Race della sua storia. Sarà però la prima a essere totalmente slegata dal Gran Premio vero e proprio. Difatti, rispetto al 2021 e al 2022, le qualifiche del venerdì sono servite a determinare la griglia della gara domenicale. Al contrario, lo schieramento di partenza della Sprint (il cui ordine d’arrivo non avrà alcun impatto su quello d’avvio del GP di domenica 30), sarà stabilito dallo shoot-out di sabato mattina. Il suddetto shoot-out sostituisce la seconda sessione di prove libere e altro non è che una mini. D’altronde, parafrasando la famosissima pubblicità dei Pennelli Cinghiale, “se si vuole correre una gara ridotta, allora serve unaridotta”. Ci perdoni l’autore di uno degli slogan pubblicitari di maggior successo di sempre, almeno in ambito ...

Stop alle mascherine negli ospedali. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato l' ordinanza , valida fino al 31 dicembre, sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ...Gli amici per questo, assumono un'investigatrice privata per capirel'amico stia passando e ... Grazie al carisma di Farrokh, chelegalmente il suo nome in Freddie Mercury, il gruppo fa ...La scalae vale uno per il primo componente, 0,5 per ogni altro componente con disabilità, 0,...è lo Sda e che differenza c'è con il Reddito di cittadinanza Per le persone tra i 18 e i 59 ...

Mascherine in ospedale e tamponi: cosa cambia dal 1° maggio. Le nuove regole QUOTIDIANO NAZIONALE

COVID. L’ordinanza del ministro Schillaci: obbligo solo nei reparti che ospitano pazienti fragili, nei Pronto soccorso e nelle Rsa. Negli altri reparti sarà la Direzione sanitaria a decidere. Ambulato ...Intervista alla cantante su "ShowTime", il suo nuovo progetto dove si incontrano musica, podcast e performance ...