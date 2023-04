F1 | Charles Leclerc in pole a Baku | “Una sorpresa Non pensavamo di giocarcela con la Red Bull”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il ruggito di Chales. Il monegasco ha conquistato per la prima volta in stagione laposition al GP dell’Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Ferrari è riuscito nell’impresa compiendo una sessione di qualifica da capogiro, chiudendo la Q3 registrando il tempo di 1:40.203 precedendo le due Reddi Max Verstappen, secondo a +0.188 7, e Sergio Perez, terzo a +0.292 7. Un vero e proprio capolavoro quello di, pronto a raddrizzare adesso il proprio cammino dopo un avvio eccessivamente balbettante, ottenendo la terzadi fila nella pista di, confermando quindi un feeling particolare con il tracciato azero. E proprio su questo ultimo aspetto si è concentratonel commento a caldo: “Sono sorpreso. ...

