F1 | Charles Leclerc | “Amo la Ferrari e voglio stare qui | ogni cosa che dico viene strumentalizzata!”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Una giornata con il sorriso.ha conquistato la pole-position del GP d’Azerbaijan, quarto round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Baku il monegasco dellaha ottenuto la terza p.1 consecutiva su questo tracciato, confermando il suo grande feeling con il layout azero. Segnali confortanti quelli messi in mostra da, che però non vuol farsi troppe illusioni in ottica gara. Da considerare la particolarità del weekend, visto che oggi vi sono state le qualifiche che hanno definito lo schieramento della gara domenicale. Domani, infatti, assisteremo allo Sprint Shootout (qualifiche della Sprint Race) e alla Sprint Race, di conseguenza si dovrà ripartire da capo e cercare di fare il meglio possibile, ottimizzando i tempi. Quest’oggiè riuscito a precedere le due Red ...

ha trovato l' exploit , ma la tenuta della Ferrari sul passo - gara è ancora tutta da verificare, mentre sotto questo punto di vista il due volte campione del mondo e la sua RB19 non ...Terza posizione in qualifica per Sergio Perez , che resta a quasi tre decimi di distacco dal pole man. Tra i due, in griglia, per la gara di domenica, ci sarà il due volte campione del mondo, nonché compagno di squadra Max Verstappen . Checché se ne possa pensare, Perez non starà di ...Avremo solo un set, non c'è margine di errore .' Se il weekend dinon poteva iniziare meglio, quello di Sainz è stato deludente. Lo spagnolo ha faticato a mantenere il ritmo ed a ...

Leclerc: "Pole a sorpresa, ma Ferrari perfetta! Io via Usano le mie parole per fare rumori..." La Gazzetta dello Sport

