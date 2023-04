F1 | Carlos Sainz | che stangata! Paga 8 decimi sul giro secco da Leclerc a Baku!

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nonostante una buona posizione di partenza per la gara di domenica,non può essere soddisfatto della sua prestazione odierna sul circuito cittadino di Baku, sede questo weekend del Gran Premio dell’Azerbaigian 2023 per il Mondiale di Formula Uno. In difficoltà sin dalla prima e unica sessione di prove libere del venerdì, lo spagnolo della Ferrari ha faticato a trovare un buon ritmo anche in qualificando alla fine un gap abissale nei confronti del compagno di squadra. Per l’esattezza sono ben 813 i millesimi tra la pole position di Charlesed il quarto tempo di, che ha perlomeno raggiunto l’obiettivo minimo di inserirsi in seconda fila davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all’Aston Martin di Fernando Alonso, accusando però dei distacchi davvero importanti dalle Red ...

Terzo posto in griglia per Sergio Perez , che ha preceduto. Ricordiamo che secondo il calendario di F1 siamo al quarto appuntamento iridato. La qualifica è stata piuttosto turbolenta, ...Cosa che non e' riuscita a. Lo spagnolo lascia otto decimi al compagno di squadra. Lewis Hamilton porta la W14 in quinta posizione facendo il suo, ma il distacco di quasi un secondo e' ...Quarto tempo e seconda fila per l'altra Ferrari di. Domani il primo sabato interamente dedicato alla Sprint Race: in mattinata le qualifiche, al pomeriggio la mini gara. Domenica alle 13 ...

L'amarezza di Carlos Sainz: L'Aston Martin è più veloce della Ferrari, Alonso vincerà prima di me Sport Fanpage

Il pilota della Ferrari precede le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gp d’Azerbaigian di Formula 1. Il pilota della Ferrari con un giro ...Baku - Pole position per la Ferrari di Charles Leclerc per il Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domenica sul circuito cittadino di Baku. Il monegasco della Ferrari ha preceduto le Red Bull di ...