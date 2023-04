F1 | Azerbaigian | pole di Leclerc davanti a Verstappen

Un lampo nel buio: la Ferrari è inposition nel Gp dell'. Sul circuito cittadino di Baku Charles Leclerc firma un giro magico, battendo a sorpresa le due Red Bull di Max Verstappen , distante 188 millesimi, e Sergio ...position per la Ferrari di Charles Leclerc in vista del gran premio dell'in programma domenica sul circuito cittadino di Baku. E' la primaposition per la Rossa nella stagione ...position per la Ferrari di Charles Leclerc per il gran premio dell'in programma domenica sul circuito cittadino di Baku. Il monegasco della Ferrari ha preceduto le Red Bull di Max ...

Formula 1, GP Baku: Leclerc in pole in Azerbaijan, Verstappen 2° Sky Sport

Il pilota della Ferrari scatterà dalla prima fila, ma non nasconde le difficoltà nel testa a testa con Red Bull ...Baku, 28 apr. (Adnkronos) – Charles Leclerc con la Ferrari conquista la pole position nel Gp dell’Azerbaigian in programma domenica sul circuito cittadino di Baku. Il pilota monegasco, alla 19esima po ...