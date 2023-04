F 1 | GP Azerbaijan - Ferrari in pole position con Charles Leclerc

(Di venerdì 28 aprile 2023)ha ottenuto ladel Gran Premio dell', quarta prova del Mondiale di Formula 1 2023. Il monegasco dellaè riuscito a fermare il cronometro sull'1:40.203, staccando il leader della classifica Verstappen di quasi due decimi. Terzo Sergio Perez, che ha preceduto a sua volta l'altra SF-23 guidata da Carlos Sainz. Il Cavallino rompe il digiuno. stata una qualifica tiratissima, arrivata dopo appena un'ora di prove libere rese complicate dall'interruzione con bandiera rossa. E anche la Q1 non è stata semplicissima per i piloti, perché le sospensioni sono state ben due dopo i relativi incidenti di Nyck de Vries e di Pierre Gasly. Il resto della qualifica è poi filato via liscio, senza grandi colpi di scena, con il finale che si è però profilato ...

...la pole Charles Leclerc si prende la pole a Baku (terza consecutiva inper il monegasco) bruciando per quasi 2 decimi Verstappen nell'ultimo tentativo. Seconda fila 'invertita' fra...Il risveglio della Formula 1, finita in letargo dopo Melbourne per tre lunghissime settimane e più, non poteva essere migliore per il tifo. Leclerc firma la pole nel GP d', con una SF - 23 veloce sui 6.003 metri di Baku più della Red Bull , nonostante in velocità massima resti ancora un gap da colmare. Con l'apertura ...Una qualifica strepitosa da parte di Charles Leclerc. Prima pole position stagionale per lui e laconquistata nelle qualifiche del GP d', battute le Red Bull di Verstappen e Perez. Quarto Sainz. Che giro nel finale! Giro straordinario di Leclerc all'ultimo tentativo, con il ...

