F 1 | GP Azerbaijan - Ferrari in pole position con Charles Leclerc

(Di venerdì 28 aprile 2023)ha ottenuto ladel Gran Premio dell', quarta prova del Mondiale di Formula 1 2023. Il monegasco dellaè riuscito a fermare il cronometro sull'1:40.203, staccando il leader della classifica Verstappen di quasi due decimi. Terzo Sergio Perez, che ha preceduto a sua volta l'altra SF-23 guidata da Carlos Sainz. Il Cavallino rompe il digiuno. stata una qualifica tiratissima, arrivata dopo appena un'ora di prove libere rese complicate dall'interruzione con bandiera rossa. E anche la Q1 non è stata semplicissima per i piloti, perché le sospensioni sono state ben due dopo i relativi incidenti di Nyck de Vries e di Pierre Gasly. Il resto della qualifica è poi filato via liscio, senza grandi colpi di scena, con il finale che si è però profilato ...

