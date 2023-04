Ex Whirlpool Napoli | Nappi | posti di lavoro salvi

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ex(Lega):di, ennesimo impegno mantenuto dal centrodestra “Ancora un impegno mantenuto dal Governo di centrodestra, dopo anni in cui il Pd e la Regione Campania sulla dolorosa vicenda, sono rimasti a guardare dando soltanto ampia prova di immobilismo e della solita politica del ‘faremo’. Idisalvati per tutti i 312 ex dipendenti della, sono la dimostrazione che con le chiacchiere e le promesse non si va da nessuna parte, quello che contano sono i fatti. Avanti così”. Lo dichiara Severino, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. Lascia un like su facebook e seguici ...

. 'Dopo anni di tensioni, difficoltà e confronti al Tavolo istituzionale è arrivata finalmente una buona notizia nelle scorse ore: il sito produttivo exdiè stato acquisito dalla Tea Tek Group spa, garantendo tutti i lavoratori. Si conclude in maniera positiva un percorso lungo che aveva ed ha un unico obiettivo da continuare a ...Non si sono chiusi, non si sono dispersi: hanno rivendicato la decisione di restare a, anche quando laproponeva sostanziose buonuscite per trasferirsi a Varese, dove ha sede il sito ...... la napoletana Tea Tek Group, attiva nei settori dell'energia rinnovabile, automazione, macchine industriali e trattamento acque, acquisirà l'insediamento produttivo exdi, con l'...

Whirlpool Napoli passa a TeaTek: riassunti tutti i lavoratori ilmattino.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“In questi anni abbiamo lavorato senza sosta per garantire un futuro ai dipendenti di Whirlpool Napoli e l'acquisizione da parte del gruppo Tea Tek è una notizia che ci riempie di gioia. Durante il Go ...