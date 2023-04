Evviva | in radio Gianni Morandi ft Lorenzo Jovanotti

(Di venerdì 28 aprile 2023) È “!” il nuovo singolo difeat., in rotazionefonica da oggi, e scritto proprio da quest’ultimo “!” è un clima, uno stato dell’anima come quella di due grandi amici che dopo due anni di collaborazione e dopo il successo de “L’Allegria” e “Apri tutte le porte” firmano e cantano insieme un brano che già dal titolo. E’ una festa nel segno di. Il brano impreziosisce la tracklist dell’omonimo album “!”, il nuovo lavoro pubblicato il 3 marzo dae composto di 8 tracce (di cui 5 firmate da), ...

Evviva!, il nuovo singolo di Gianni Morandi feat. Jovanotti Radio Italia

Il singolo prende il nome dall’ultimo album dell’Eterno Ragazzo, che contiene altre quattro canzoni firmate dal collega e amico Lorenzo Cherubini ...È “Evviva!” (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di GIANNI MORANDI in featuring con Lorenzo Jovanotti, in rotazione radiofonica da venerdì 28 aprile. Scritto dall’amico e compagno di avven ...