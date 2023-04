Evviva di Gianni Morandi feat Jovanotti | le good vibes come stile di vita testo

(Di venerdì 28 aprile 2023)diè un messaggio che si presenta chiaro sin dal titolo. Con questo brano l’eterno ragazzo di Monghidoro e il suo figlio spiritualesi lanciano in picchiata verso l’estate, ormai alle porte – tutte aperte,abbiamo appreso al Festival di Sanremo 2022 – e pronta ad accogliere tutti quei singoli candidati al titolo di tormentone.è la title-track del nuovo album di. Il mood è quello di Viva La Gente del Quartetto Radar, che i due compari estendono in un inno al mondo e alla, ringraziando per ogni cosa e trovando il lato positivo anche in “quest’Italia bella e pazza” che è un presente da accettare. Leci sono tutte e lo ...

il Consiglio Comunale approva mozione per dire 'No' ad autonomia differenziata 28 Aprile Musica: in radio Morandi ft. Lorenzo Jovanotti 28 Aprile Zerottonove.it è una testata ...

