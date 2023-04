European Bioplastics sostiene la proposta specifica della Commissione europea

... TOMRA, Federazione Carta e Grafica, RES Srl (Recupero etico sostenibile), COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e...Perché le capsule di caffè dovrebbero essere compostabili BERLINO, 4 aprile 2023 /PRNewswire/ - -(EUBP) sostiene la Commissione europea nell'intenzione di rendere le capsule di caffè obbligatoriamente compostabili e invita il Parlamento e il Consiglio dell'UE a sostenere ...Why coffee capsules should be compostable BERLIN, April 4, 2023 /PRNewswire/ - -(EUBP) supports theCommission's intention of making coffee capsules mandatorily compostable and calls on the EU Parliament and Council to uphold this specific proposal ...

European Bioplastics: capsule di caffè solo compostabili

