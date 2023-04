Europa League | verso l’accordo tra Rai e Sky | semifinali in chiaro

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sono cinque le italiane in semifinale nelle Coppe Europee. Un risultato speciale per il calcio italiano, con almeno una tra Milan e Inter che giocherà sicuramente la finale di Champions. Se Prime Video ha deciso di concedere inla semifinale tra le due squadre milanesi, che sarà visibile su TV8, Sky sta lavorando ad un accordo con la Rai per una delle duedie la finale del 31 maggio. Una tra ledi Roma e Juventus, da accordi già presi, sarà trasmessa insu TV8, l’altra, se Sky raggiungerà, sarà trasmessa sulla Rai. La trattativa potrebbe chiudersi per un ammontare di circa 3 milioni di euro. L'articolo CalcioWeb.

I primi due sperano di tornare nella semifinale dimentre per l'olandese la stagione è finita. Mourinho ha provato anche la difesa a 4 ma dovrebbe confermare l'assetto a tre con il ...La squadra nel frattempo punta a conquistare un posto tra le prime quattro e ad ottenere il pass per la finale di. Gli uomini di Allegri, il cui nome in ottica futura è tornato in ...La Rai e Sky Sport stanno trattando per la possibilità di trasmettere in chiaro le due semifinali didi Juve e Roma Non solo l'euroderby di Championssarà in chiaro, su TV8, per tutti, ma lo stesso destino potrebbe capitare anche alle semifinali didi Roma e Juve. ...

L’euroderby è pronto per infiammare la Milano calcistica ed il panorama di Champions League. Infatti, come riportato da Panorama, la semifinale di Champions sarà visibile sia su Prime Video che su TV8 ...Mentre mezza Europa si fa beffe di EuroLeague per le punizioni inflitte ai giocatori di Real Madrid e Partizan dopo la grande rissa di giovedì sera in Spagna, criticando soprattutto la ...