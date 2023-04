Euroderby | prezzi folli | cifre impensabili per un biglietto

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Partita la caccia alper le partite più attese dell’anno: nel mercato secondario le richieste sono altissime, praticamente da capogiro PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sale la febbre per l’. Il doppio confronto valido per le semifinali di Champions League tra Milan e Inter sarà sicuramente l’evento calcistico del 2023 che riguarda Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.