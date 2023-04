Estevez non si fida del Benevento | “Squadra esperta | darà il 100% contro di noi”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn argentino nel motore del Parma. Nahuelsi è conquistato una maglia da titolare nella formazione ducale, diventando una pedina fondamentale per il centrocampo di Fabio Pecchia. A pochi giorni dalla trasferta di, l’ex giocatore dello Spezia ha rilasciato una lunga intervista al portale SportParma. Tra i vari argomenti affrontati anche il confronto in programma lunedì 1° maggio al “Ciro Vigorito”la formazione giallorossa di Andrea Agostinelli. “Dobbiamo pensare a questa partita perché sarà difficile. Ilè unacon tanta esperienza, sta vivendo un momento di difficoltà edi noi giocherà al cento per cento“, non sidella Strega, esortando i suoi compagni ad ...

Benevento . In vista del match di lunedì tra Benevento e Parma, il centrocampistaha parlato ai microfoni di sportparma.com: 'Dobbiamo pensare a questa partita perché è ... Noidobbiamo ...

In esclusiva per SportParma, il centrocampista Nahuel Estévez si è raccontato in un'intervista "a tutto campo" ai nostri microfoni. Dall'esordio italiano, proprio al Tardini, alla sua esperienza a Par ...