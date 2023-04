...Internazionali d'Italia a Roma lo scorso anno - dopo aver annullato un match - point all'al ... Nel primo pomeriggio tocca a Lorenzo, sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella ...Nella capitale iberica ha potuto usufruire di un bye all'in qualità di testa di serie ...partirà favorito. Dovrà stare molto attento, tuttavia, al bombardiere teutonico. Quest'ultimo, ...Lorenzo, n. 15 del seeding, dopo il bye del primo turno, ha di fronte tedesco Yannick ... All'in un torneo 1000, Andrea Vavassori si trova di fronte Andy Murray (ora n. 52 in classifica).

Esordio Musetti a Madrid: Arnaldi sfida Ruud SuperTennis

Due gli azzurri impegnati oggi nel "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.705.780 euro, che ...