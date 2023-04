“Eruzione del Vesuvio simulata per festa scudetto” | l’allarme dell’Ente Parco

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lachiama in causa persino l’EnteNazionale del. C’è infatti il rischio che un gruppo di tifosi voglia simulare l’del vulcano con l’accensione di fumogeni tricolore sulla cima del cratere. Uno spettacolo che ha messo in allarme l’Ente, preoccupato per gli eventuali pericoli provocati dall’accensione di petardi e fuochi all’interno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Così l'Ente Parco NazionaleVesuvio. L'allarme è scattato dopo l'idea circolata sui social di un'vulcano con fumogeni azzurri per festeggiare lo scudetto. Sarebbe estremamente pericoloso, soprattutto considerando che le pendicivulcano hanno già subito danni gravissimi a causa ...L'Ente Parco, con una lettera26 aprile, ha quindi provveduto a segnalare alla prefettura e alle altre autorità competenti in materia di ordine pubblico la pericolosità ambientale e sociale di ...Il percorsoracconto di una città che ultima i preparativi per la grande festa deve necessariamente partire dal tentativo più ardito: 'Stiamo raccogliendo i fondi per ...

L'eruzione del vulcano Shiveluch in Kamchatka genera una nube di ceneri alta 10 chilometri RaiNews

Dal prossimo 1° maggio andrà in quiescenza. I colleghi: «Si è sempre distinto per abnegazione e senso del dovere» ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...