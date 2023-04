EROS RAMAZZOTTI in concerto a Jesolo Venerdì 28 aprile 2023

Leggi su udine20

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non poteva che essere un ritorno in grande stile e di risonanza mondiale quello diche, a distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio, svela oggi titolo e data d’uscita del nuovo sorprendente progetto. È “Battito Infinito” il nuovo album uscito il 16 settembre per Capitol Records Italy, contemporaneamente all’uscita del primo singolo ”Ama”, manifesto della rinnovata identità artistica del cantautore dei record che in oltre 35 anni di carriera conta 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti in tutto il mondo. E dopo aver rivelato i concerti che saranno l’anteprima della tournée, l’artista annuncia oggi le prime sessanta date del “Battito Infinito World Tour”, prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo. Un’immensa avventura live che, da settembre 2022 a maggio, porterà ...