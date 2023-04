Eros e Michelle | la prima foto con il nipotino manda in delirio i fan | cosa hanno notato

(Di venerdì 28 aprile 2023) Personaggi tv.Hunziker,Ramazzotti e il piccolo Cesare insieme per lasu Instagram. Il battesimo social da nonni per la conduttrice e il cantante è avvenuto: lo scatto ha colto di sorpresa i numissimi fan, che in basso ai commenticominciato a sognare. I più, inutile nasconderlo, sperano chee l’artista romano tornino insieme. Leggi anche:Ramazzotti, la fidanzata rompe il silenzio sulla gravidanza Leggi anche:Ramazzotti, malore improvviso durante il suo concerto: intervengono i sanitariRamazzotti eHunziker, lacon ilin ...

Hunziker eRamazzotti, prima foto da nonni: 'Quando 'l'imperatore' Cesare chiama...' Aurora Ramazzotti, il dolce regalo di nonno: 'Mi pensa nei suoi viaggi' Aurora Ramazzotti: 'La ...... il ritorno a casa col figlio Cesare Augusto - guarda NONNI SPECIALI - Cesare non ha nemmeno un mese: è nato il 30 marzo, frutto dell'amore di Aurora, figlia died, e Goffredo Cerza. Ma ...Quanto amore nella foto dei nonniHunziker edRamazzotti che di Cesare svelano una cosa ...

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, nonni alla corte di "Cesare imperatore" TGCOM

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono riuniti per qualche ora. L’ex coppia ha passato un po’ di tempo insieme e con il nipotino nato da circa un mese. La conduttrice 46enne ha anche condiviso u ...La showgirl e l'ex marito sono da sempre in buoni rapporti, si sa. Ma rivederli di nuovo l'una accanto all'altro con un frugoletto in braccio... bè, fa un certo effetto. Soprattutti nei fan che non sm ...