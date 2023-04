Eni | utile in calo nel primo trimestre ma migliorano le previsioni per il 2023 Titolo in calo in borsa

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il gruppo Eni, controllato al 30% dal Tesoro, ha chiuso i primi tre mesi delcon undi 2,9 miliardi di euro, in leggerorispetto ai 3,2 dello stesso periodo del 2022. L’operativo (differenza tra ricavi e costi della produzione prima degli adempimenti fiscali) è stato di 4,6 miliardi di euro rispetto ai 5,1 del gennaio-marzo 2022. Il profitto ante imposte spiega Eni, “evidenzia una marginale riduzione rispetto al2022 (-5%), nonostante la significativa contrazione dei prezzi delle materie prime energetiche (petrolio -20%; gas naturale -42%)”. La produzione è rimasta sostanzialmente invariata. Sono state riviste in meglio lesulil risultato operativo e il flusso di cassa sono attesi ...

