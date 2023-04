Versalis, società chimica die azionista di Novamont per una quota del 36%, e Mater - Bi, società controllata da Investitori Associati II e NB Renaissance, comunicano di aver firmato l'accordo per l'acquisizione da parte di ..., tramite la controllata chimica Versalis, il 100% di Novamont . Lo ha annunciato il gruppo petrolifero in occasione della pubblicazione della trimestrale . Versalis , la controllata ...Versalis, società chimica di, diventa azionista al 100% di Novamont. Versalis, che già deteneva il 36%, ha firmato l'accordo con Mater - Bi - società controllata da Investitori Associati II e Nb Renaissance - per acquisire il ...

Attraverso la propria controllata Versalis, il colosso dell'energia italiano ha rilevato da Mater-Bi il 64% della società leader nel campo della chimica da fonti rinnovabili ...L'amministratore delegato Descalzi: "Risultati eccellenti con scenario più debole". Versalis (società chimica di Eni) acquisisce il 100% di Novamont ...