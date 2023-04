Ellamad***a Federica Pellegrini si mette in costume | il decolleté esplode | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023)è tornata a nuotare nell'ottavo episodio di Pechino Express, lo show di Sky che sta riscontrando un buon successo in termini di ascolti. La Divina ha indossato di nuovo un, ma ben diverso da quelli che usava per le gare: prima di tuffarsi nel mare aperto di Kep, laha esibito per sua stessa ammissione il suo primocon il push up. Il marito Matteo Giunta ha decisamente apprezzato: “Io mi sono fatto dei sogni… ho detto:che è successo?”. Tornando alla prova, l'obiettivo era di recuperare una nassa con i granchi azzurri e i granciporri, le due specie di granchio più comuni della Cambogia. I Novelli Sposi saranno i protagonisti della semifinale di Pechino Express insieme ad altre tre coppie: Italo Americani (Joe ...