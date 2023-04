(Di venerdì 28 aprile 2023) L'ex presidente Usa: "L'America dovrà scegliere tra successo e fallimento, sicurezza o anarchia, prosperità o disastro “Joe” e “la”: davanti ai suoi elettori nel New Hampshire, Donaldha usato toni forti per lanciare la sua sfida al presidente, che il 25 aprile ha formalizzato la sua candidatura per il voto del. “Martedì Joeha dichiarato ufficialmente di volere altri quattro anni disastrosi” al potere, ha dichiarato l’ex presidente repubblicano, secondo cui gli Stati Uniti, sotto il mandato del democratico, sono diventati un Paese dove violenza e criminalità dilagano, schiacciato dall’inflazione e dove le banche “crollano”. Nel, l’America dovrà scegliere tra ...

... avrai finito i tuoi due mandati e chi verrà, 'si arrangi' (sistema elettoraletraducibile ... Bene o, meglio, male, per Biden e per la sua Amministrazione, perché alledi Medio termine, nel ...... se non quello finale per le primarie, in vista dellepresidenziali del 2024. Uno 'stop' dal sapore ben poco democratico e che dimostra ancora una volta come il Partito Democratico...In quelle, adesso, veniamo a sapere di un candidato che prima di fare degli incontri con ...si è comportato così E perché Quanti altri politici lo hanno fatto in provincia Tranchida...

Elezioni Usa 2024, Trump: "Schiacceremo Biden e riconquisteremo Casa Bianca" Adnkronos

(Adnkronos) – “Schiacceremo Joe Biden” e “riconquisteremo la Casa Bianca”: davanti ai suoi elettori nel New Hampshire, Donald Trump ha usato toni forti per lanciare la sua sfida al presidente, che il ...L'ex presidente Usa Donald Trump ha rivolto la sua attenzione alle elezioni presidenziali, utilizzando la sua prima apparizione in campagna elettorale da quando il presidente Joe Biden ha lanciato la ...