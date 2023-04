Elcograf Spa | a luglio finiscono gli ammortizzatori sociali | a rischio 500 dipendenti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Bergamo. La resa dei conti sembra avvicinarsi per un settore investito da trasformazioni così epocali da richiedere riconversioni rapide e radicali. Il comparto della stampa di periodici, dépliant e cataloghi da tempo risente del passaggio dei contenuti ai formati digitali e online. Così, dopo anni di cassa ordinaria, straordinaria e contratti di solidarietà, ora che la possibilità di ricorrere di nuovo ad altrisi va esaurendo, emerge in tutta la sua gravità la crisi che sta investendo laspa, in provincia presente nei tre siti produttivi di Bergamo, Treviglio e Madone. Ci lavorano complessivamente quasi 500 addetti (sono 954 itotali a livello nazionale, dove altre sedi sorgono a Verona, Cles in provincia di Trento, Pozzo D’Adda nel Milanese e Borgaro ...