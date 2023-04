Ed Sheeran show in tribunale | tira fuori la chitarra e si mette a suonare e cantare davanti alla giuria che deve decidere sull’accusa di plagio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non capita spesso di assistere a un processo civile che si trasforma inmusicale, con l’interrogato che impugna all’improvviso dal banco dei testimoni laacustica e comincia ae a. E’ successo proprio questo al processo civile che ha coinvolto la pop star britannica Edlasciando tutti i presenti esterrefatti.ai giudici di New York chiamati ase abbia plagiato o no il brano ‘Let’s Get it On‘ di Marvin Gaye ha pensato bene di spiegare il suo punto di vista con parole e note. E li ha trovati tutti molto attenti. Per circa un’oraha descritto il processo creativobase del brano incriminato, con lain mano. Per far capire meglio la genesi del ...

Secondo quanto riferito, Sheeran prima di iniziare a suonare ha anche detto all'aula gremita: "Non sono il chitarrista più talentuoso del mondo". La testimonianza di Sheeran è arrivata dopo che un

