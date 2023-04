Ed Sheeran show a processo per plagio | suona e canta davanti alla giuria

(Di venerdì 28 aprile 2023) New York, 28 apr. (Adnkronos) - La pop star Edhato eto la chitarradurante ilcivile in corso a New York per decidere se abbia plagiato il brano 'Let's Get it On' di Marvin Gaye. Per circa un'ora sul palco,ha descritto la sua intera carriera musicale e ha eseguito parti della canzone accusata di, 'Thinking Out Loud'. Gli eredi del co-autore di Gaye, Ed Townsend, affermano cheabbia rubato elementi dal leggendario successo R&B di Gaye del 1973. Ma in tribunale,ha imbracciato una chitarra e descritto ilartistico con cui crea i suoi brani. "Traggo molta ispirazione dalle cose della mia vita e ...

Gli eredi del co - autore di Gaye , Ed Townsend , affermano cheabbia rubato elementi dal leggendario successo r&b di Gaye del 1973. Ma in tribunale,ha imbracciato una chitarra e ...Se amate la musica di Ed, dopo questa docuserie molto probabilmente amerete anche la ... segue le vicende di Zoey, la figlia maggiore dei Johnson, protagonisti delloprincipale. Nello ...... protagonista del cinema italiano GUARDA LE FOTO Fotogallery - Edal tribunale federale di ... La cena si è conclusa con unodalle star di Broadway Norm Lewis, Lea Salonga e Jessica Vosk, ...

Ed Sheeran, al processo per plagio fa lo show: suona davanti alla giuria la Repubblica

(Adnkronos) – La pop star Ed Sheeran ha cantato e suonato la chitarra davanti alla giuria durante il processo civile in corso a New York per decidere se abbia plagiato il brano ‘Let’s Get it On’ di Ma ...Dive into an hour of songwriters who have inspired Ed's latest work on his album Subtract. Including music from Taylor Swift, Elton John, Shawn Mendes, Michael Kiwanuka, The National and many more.