Ed Sheeran porta la chitarra in tribunale e canta il brano per il quale è accusato di plagio

Fotogallery - Edcanta e suona in tribunale GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Edcanta e suona in tribunale INFLUENZE CARAIBICHE Fotogallery - Meghan Trainor, cantautrice da Grammy GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Donatella Rettore 'laureata' allo Iulm di Milano CON JOAQUIN ...... protagonista del cinema italiano GUARDA LE FOTO Fotogallery - Edal tribunale federale di ... Beausulle spalle il peso di una madre implacabile e di un padre assente, il cui destino ...... intitolata Freddie Mercury: A World of His Own, per la prima voltaallo scoperto gli oggetti ... protagonista del cinema italiano GUARDA LE FOTO Fotogallery - Edal tribunale federale di ...

Ed Sheeran porta la chitarra in tribunale e canta il brano per il quale ... TGCOM

Ed Sheeran porta la chitarra in tribunale e canta "Thinking Out Loud", il brano per il quale è accusato di plagio. Durante il processo cominciato qualche giorno fa a Manhattan, il cantautore britannic ...New York, 28 apr. (Adnkronos) - La pop star Ed Sheeran ha cantato e suonato la chitarra davanti alla giuria durante il processo civile in corso a New York per decidere se abbia plagiato il brano 'Let' ...