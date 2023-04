“Ecco perché l’ho fatto” Uccide la figlia e il genero con un colpo alla testa | poi si costituisce

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) Una storia terribile quella che ci arriva dall’altra parte del mondo. Protagonista della vicenda Osman Shaptafaj: l’uomo si è dichiarato colpevole per il duplice omicidio di Lindita e Veton Musai. È successo tutto nel 2022 e si tratta didi un duplice omicidio passionale. Proprio così, sembra che Osman si uscito didopo essere stato estromesso dloro relazione, quella tra lae il marito. Assurdo solo a pensarci ma è così: i due ragazzi di 25 e 29 anni, sono morti con undi pistola. L’uomo, dopo essere stato condannato a due ergastoli, ha poi chiesto di avere uno sconto di pena ed è per questo che in queste ore si parla tanto di questa vicenda accaduta un anno fa. Da quello che risulta agli atti del processo, Osman ha aspettato ...