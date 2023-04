Ecco il nuovo Reddito di cittadinanza Se rifiuti un contratto in tutta Italia perdi l' assegno

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 28 aprile 2023) Secondo la bozza del decreto Lavoro i beneficiari dell'd'inclusione - ilnome del Rdc - devono accettare una offerta di lavoro maggiore di un anno, altrimenti perdono tutto. Confermato il doppio binario: 500 euro al mese per i non occupabili, 350 per chi può lavorare