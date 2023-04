Ecco i risultati degli investimenti Ue in Difesa. Il punto di Braghini

(Di venerdì 28 aprile 2023) La Corte dei Conti europea (European court of auditors – Eca) ha emesso, come da prassi per tutte le iniziative finanziarie Ue, il primo rapporto speciale di monitoraggio sulla Azione preparatoria per la ricerca nella(Padr). Si tratta del primo programma finanziato dal bilancio Ue a supporto dell’industria dellae la politica per la Ricerca e sviluppo militari (90 milioni di euro per il periodo 2017-2019). Tale programma ha aperto la strada come precursore del Programma europeo di sviluppo industriale della(Edidp) e del Fondo europeo di(Edf), e oggi del Rafforzamento dell’industria europea dellaattraverso la legge sugli appalti pubblici (Edirpa). L’analisi fornisce considerazioni e raccomandazioni che comprendono anche altri programmi di...

... nonostante la maggior perdita trimestrale della sua storia, dato che itrimestrali sono ... Per gli aggiornamenti dei dati delle Borsela sezione Mercati mentre per le notizie in tempo ...Sono idell'Osservatorio sul Turismo di Confcommercio realizzato da SWG. Il raggio degli spostamenti è comunque piuttosto limitato, come di consueto per questa festività: 1 vacanziere su 2 ...Purtroppo però, idell'ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un'altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente. La mancata partecipazione al torneo ...

È il Maliseti a trionfare Ecco tutti i risultati LA NAZIONE

La Corte dei Conti europea ha rilasciato il primo rapporto sulla Azione preparatoria per la ricerca nella Difesa. L’analisi di Braghini ...Poco più di un anno fa il Bari festeggiò il tanto agognato approdo in B, con la vittoria del 3 aprile in quel di Latina, tornando nella categoria dalla quale era stato strappato via ...