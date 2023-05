È tornata l'inquisizione laica e non santa

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 28 aprile 2023) Oggi sembra di essere tornati allo spirito che nel 1200 diede luogo allaInquisizione. Questa volta nonma, intenta a condannare ogni sussurro riprovevole di criticare la nuova via della libertà morale e sessuale, che non accetta critiche. Si viene così verbalmente condannati ad una sorta di eresia da un tribunale popolare a cui si accodano molti per paura, per raccogliere il consenso, per fare audience anche se poi sono contrari. LaInquisizione venne stabilita nel Concilio presieduto da papa Lucio III e dall’imperatore Federico Barbarossa nel 1184, nel tempo si rafforzò arrivando a vere e proprie condanne di morte ed alla tortura. In particolare, per la crudezza dei comportamenti, si distinseSpagnola istituita nel 1478 su richiesta dei sovrani Ferdinando ed ...