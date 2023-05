È più preoccupante l’approssimazione informatica dei siti istituzionali che una campagna”provocatoria”

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Di Open to Meraviglia, la campagna promossa dal ministero del Turismo per far conoscere l’Italia al mondo, si conosce davvero tutto. Si sa delle immagini condivise su WhatsApp, si sa dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la traduzione di alcuni testi (che, tuttavia, si è dimostrata sin troppo letterale, arrivando a coinvolgere anche nomi propri di città), si sa della foto stock scattata in Slovenia e utilizzata in maniera un po’ troppo libera. Il lavoro che, da questo punto di vista, ha svolto Selvaggia Lucarelli è stato determinante per divulgare l’argomento sui social network. Tuttavia, ci sono degli aspetti ancora diversi (e forse anche più preoccupanti), che non riguardano la campagna in sé (coordinata da Armano Testa), ma che riguardano le pagine web del ministero del Turismo. LEGGI ANCHE > Ma il sito del ministero del Turismo, al di là di Open to Meraviglia, è ...