È morto Andrea Augello | senatore Fdi Meloni | “Un punto di riferimento | ci mancherai”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 aprile 2023) Èildi Fratelli d’Italia. Malato da tempo, l’uomo è spirato all’età di 62 anni. Parlamentare per quattro legislature, sottosegretario alla Pubblica Amministrazione nel governo Berlusconi, nel 2018 aveva aderito al partito di Giorgia. È stata proprio quest’ultima ad esprimere uno dei primi messaggi di cordoglio a seguito per la morte del politico. Vignetta-Lollobrigida, il premier difende la sorella Arianna: ‘Allusioni indegne’ ÈilFdiA dare la tragica notizia della morte la moglie dimentre il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ne ha annunciato in aula la scomparsa e l’assemblea ha osservato un minuto di ...