È morto Andrea Augello | senatore di Fratelli d’Italia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma – Èin queste ore, all’età di 62 anni, ildi. A darne la notizia su Facebook la moglie, Roberta Angelilli. “In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio, rimarrai per sempre nei nostri cuori”, ha scritto. Ilera malato da tempo. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato in Aula la scomparsa “avvenuta poche ore fa” deldi FdI. L’assemblea ha quindi osservato un minuto di silenzio. “Ci ha lasciatodi. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, ...

A Dio,', ha concluso. 'Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del senatoreAugello. Desidero rivolgere le più sentite condoglianze alla sua famiglia e al partito di Fratelli d'Italia'...E'il senatore di Fratelli D'ItaliaAugello. Lo si apprende da fonti di Fratelli d'Italia. "Ci ha lasciatoAugello, senatore di Fratelli d'Italia. Un punto di riferimento per tanti, ...il senatore di Fratelli d'ItaliaAugello . Aveva 62 anni. Secondo quanto si apprende, il parlamentare era malato da tempo. Parlamentare per quattro legislature, è stato sottosegretario ...

E' morto il senatore Andrea Augello di Fratelli D'Italia Agenzia ANSA

“Un punto di riferimento per tanti”. Così Giorgia Meloni ha voluto ricordare il senatore Andrea Augello, scomparso oggi all’età di 62 anni. Volto storico della destra romana, era stato eletto come cap ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...